محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 14 أبريل 2021

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
14 أبريل 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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