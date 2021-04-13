حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 14 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
14 أبريل 2021
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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