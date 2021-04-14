عبدالله العكشان: فتح التقديم للوظائف الإشرافية الشاغرة في “الأشغال” 18 الجاري

أعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العكشان العجمي عن الإعلان عن فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية الشاغرة لدرجة رئيس قسم و مراقب و مدير ادارة في وزارة الأشغال العامة وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 إبريل الجاري.

ودعى م.العجمي جميع الموظفين الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الإشرافية إلى مراجعة الشروط المحددة لشغل كل وظيفة من حيث التدرج الوظيفي وسنوات الخدمة في العمل علاوة على استيفاء المتطلبات التي سيتم الإعلان عنها، وسيكون تقديم الطلبات بالحضور الشخصي لمبنى وزارة الأشغال العامة بمنطقة الوزارات في جنوب السرة لتعبئة نموذج التقدم لشغل الوظيفة الإشرافية.

تعميم اداري ١٣٢٠٢١