مجلس الأمة يوافق على تأجيل مناقشة استجواب وزير الصحة

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على طلب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور أحمد مطيع العازمي وسعود بوصليب وذلك لمدة اسبوعين.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب وزير الصحة تأجيل مناقشة الاستجواب بموافقة 34 عضواً وعدم موافقة 14 عضواً وعدم المشاركة في التصويت لـ11 عضواً من اجمالي الحضور وعددهم 59 عضواً.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قد طلب في مداخلة له في الجلسة تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة اسبوعين.

وأضاف الوزير أن «الحكومة تؤمن بالديمقراطية والاستجواب حق للنواب لكن وفق الأطر الدستورية».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند انتقال المجلس في جلسته اليوم إلى مناقشة الاستحواب أن وزير الصحة قدم بتاريخ 12 من شهر أبريل الحالي طلب استيضاح بشأن الاستجواب الموجه له.

وكان النائبان تقدما بتاريخ 30 مارس الماضي بالاستجواب الموجه إلى وزير الصحة المكون من ثلاثة محاور الأول يتعلق بحسب مقدميه بـ«عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا» والثاني خصصاه مقدما الطلب لـ«الفساد الإداري والمالي بالوزارة» فيما يناقش المحور الثالث «غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية».