جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية: 75 دقيقة وقت المحاضرة في رمضان يرهق طلبتنا

أكد رئيس جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت صالح الإحيمر أن هناك محاضرات دراسية في الكلية خلال أوقات الدوام في رمضان تبلغ مدتها 75 دقيقة، وهذا مرهق للطلبة خلال فترة الصيام، مطالبا بضرورة تقليص وقتها الى المدة التي تناسب الطالب خلال شهر الصوم، أسوة بجهات العمل كافة التي تقلص أوقات عملها.

وبين الاحيمر، في تصريح لـ”الجريدة”، أن “طلبة الكلية يعانون في كل أسبوع من طول وقت المحاضرات، وتحديدا يومي الاثنين والأربعاء، والتي تنطلق في التاسعة صباحا وتنتهي في السادسة مساء، لذلك فإننا نطالب بتقليص أوقات المحاضرات، حتى لا ترهق الدراسة الطلبة في هذا الشهر”، مضيفا أن المطالبة بتقليص مدة المحاضرات يعود أيضا إلى كثرة الطلبة الخريجين لهذا الفصل الدراسي، والذين سجلوا بأكثر من 5 مقررات دراسية.

وتابع: “ان بعض الطلبة اضطروا الى تسجيل 7 مقررات دراسية في الفصل الثاني وهم من فئة الخريجين، ولاشك في أن ذلك العدد من المقررات سينعكس سلبا على معدلهم العلمي، ولا يستطيعون التخرج فيما بعد، بسبب التراكمات الحاصلة نتيجة المقررات الدراسية وكثرة مناهجها”.