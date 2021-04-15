306 مدارس اعتمدتها “التربية” كمقار للجان الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر 

اعتمدت وزارة التربية 306 مدارس كمقار للجان الامتحانات للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني في المناطق التعليمية، وأبلغت وزارة التربية وزارة الصحة بأسماء اللجان لقيام الأخيرة بتفقدها والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية فيها للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات من الإصابة بـ (كوفيد-19).

وننشر أسماء المدارس التي اعتمدتها وزارة التربية كمقار للجان الامتحانات للصف الثاني عشر في جميع المناطق التعليمية وطلبت وزارة التربية من وزارة الصحة تزويدها بعدد 125000 ألف كمام و150000 مطهر ومعقم، فضلا عن 1000 جهاز لقياس الحرارة ضمن التزام وزارة التربية بتطبيق الاشتراطات الصحية خلال الاختبارات.

وفيما يلي أسماء المدارس

منطقة الأحمدي التعليمية – بنين

ثانوية سعيد بن عامر بنين

ثانوية عبدالله الأحمد بنين

ثانوية القرطبي بنين

ثانوية بلاط الشهداء بنين

ثانوية هارون الرشيد بنين

ثانوية هشام بن العاص بنين

ثانوية الكندري بنين

ثانوية عمر بن الخطاب بنين

ثانوية الصباحية بنين

ثانوية سالم المبارك بنين

ثانوية عيسى الهولي بنين

ثانوية محمد النشمي بنين

ثانوية طلحة بن عبيد بنين

ثانوية أيوب الأيوب بنين

ثانوية عبدالله بن عباس بنين

م السيدان م بنين

م عبدالله بن الزبير م بنين

م ابن عساكر م بنين

م عبدالرحمن بن ابي بكر م بنين

م عبدالحميد فرس م بنين

م عثمان بن مظعون م بنين

م عبدالرحمن الدعيج م بنين

م ابن القيم م بنين

م عبدالرحمن الداخل الابتدائية

م نوفل بن الحارث م بنين

م محمد الصانع م بنين

م عباد بن بشر م

م سيد ياسين الطبطبائي م

م عبدالمجيد خنفر م بنين

م المعري م بنين

م سهيل بن عمرو القرشي م بنين

م احمد المشاري م بنين

م مبارك العبدالله الجابر م بنين

م عبدالمحسن البابطين م بنين

م أحمد الفارسي م بنين

منطقة الأحمدي التعليمية – بنات

ثانوية أم الهيمان بنات

م أم ياسر الأنصارية م بنات

ام الهيمان م بنات

أسماء بنت عميس م بنات

ثانوية الروضتين بنات

ثانوية آمه بنت خالد بنات

ثانوية أنيسة بنت خبيب بنات

ثانوية عواطف العذبي بنات

ثانوية فاطمة بنت أسد بنات

ثانوية الرقة بنات

الرقة م بنات

ثانوية أم العلاء الأنصارية بنات

ثانوية معاذة الغفارية بنات

ثانوية الصباحية بنات

ثانوية لبنى بنت الحارث بنات

قاروه م بنات

ثانوية صفية بنت عبدالمطلب بنات

ثانوية هدية بنات

ثانوية لطيفة الفارس بنات

ثانوية جمانة بنت الحسن بنات

الراباب بنت البراء م بنات

ثانوية الرتقة بنات

ثانوية غنيمة المرزوق بنات

زينب بنت خزيمة م بنات

بركة بنت النعمان

أمية بنت قيس م بنات

الظهر م بنات

سعاد الصايغ م بنات

عاتكة بنت عبدالمطلب م بنات

زبيدة م بنات

الصباحية م بنات

المنقف م بنات

اليسره م بنات

سبيعة بنت الحارث م بنات

منطقة الجهراء التعليمية – بنين

ثانوية يوسف العذبي الصباح بنين

علي السالم م بنين

ثانوية خالد بن سعيد بنين

المتنبي م بنين

ثانوية صباح الناصر بنين

حمود الصباح م بنين

ثانوية الواحة بنني

ثانوية عروة بن الزبير بنين

الحارث السعدي م بنين

ابوتمام م بنين

ثانوية محمد عبدالله المهيني بنين

ثانوية ثابت بن قيس بنني

ثانوية الشيخ سعد العبدالله بنين

عبدالمحسن الزامل م بنين

ملا عيسى مطر م بنين

عبدالله بن سهيل م بنين

الواحة م بنين

الصليبية م بنين

عبدالله علي الصانع م بنين

عبدالله بن عمرو م بنين

زيد بن علي م بنين

عبدالرحمن العبدالجادر م بنين

المقداد بن الاسود م بنين

عبداللطيف الشملان م بنين

ابن طفيل م بنين

منطقة الجهراء التعليمية – بنات

ثانوية الجهراء بنات

ام معبد م بنات

ثانوية عمره بنت رواحه بنات

مريم بنت طارق م بنات

ثانوية النوار بنت مالك بنات

هالة بنت خويلد م بنات

ثانوية زينب بنت محمد بنات

سلمى بنت قيس م بنات

ثانوية ام بشر الانصارية بنات

ثانوية ام الحارث الانصارية بنات

ثانوية فاطمة بنت عتبة بنات

ثانوية ريطة بنت الحارث بنات

المطلاع م بنات

ثانوية سعاد بنت سلمة بنات

سارة التوحيد م بنات

ثانوية نورية صبيح الصبيح بنات

لولوة القعود م بنات

ثانوية تيماء بنات

ثانوية آمنة المخزومية بنات

الجهراء م بنات

الصامتة م بنات

النعيم م بنات

تيمياء م بنات

ام هشام م بنات

ام قيس الاسدية م بنات

واره م بنات

الصليبية م بنات

المطوعة شريفة العمر م بنات

حليمة السعدية م بنات

منطقة الفروانية التعليمية ـ بنين

ثانوية انس بن مالك بنين

ثانوية مرشد سعد البذال بنين

ثانوية عبداللطيف الغانم بنين

م سعود العبدالرزاق المتوسطة بنين

ثانوية الصباح بنين

م ابراهيم مهنا المهنا بنين

ثانوية سلمان الفارسي بنين

ثانوية جليب الشيوخ بنين

ثانوية الشجاع بن الأسلم بنين

ثانوية حمود الجابر بنين

ثانوية لبيد بن الربيعة بنين

ثانوية الراعي النميري بنين

ثانوية المباركية بنين

م الملا العنجري المتوسطة بنين

ثانوية الجاحظ بنين

م سلمة الاشجعي المتوسطة بنين

م الشدادية المتوسطة بنين

م عقبة بن نافع المتوسطة بنين

م غازي القصيبي المتوسطة بنين

م أبو موسى الاشعري المتوسطة بنين

م معاذ بن جبل المتوسطة بنين

م شملان بن علي المتوسطة بنين

م صالح الرويح المتوسطة بنين

م عمار بن ياسر المتوسطة بنين

م. عبدالله بن حذافة المتوسطة

م. عبدالله بن مكتوم المتوسطة

م محمد ناهض العتيبي المتوسطة

م عبدالمحسن الحمود المتوسطة

م ابن تيمية المتوسطة

منطقة الفروانية التعليمية ـ بنات

ثانوية ابرق خيطان بنات

ثانوية النهضة بنات

ثانوية الفروانية بنات

ثانوية أميمة بنت ربيعة بنات

ثانوية الرابية بنات

ثانوية أم عامر الانصارية بنات

م اميمة بنت النعمان المتوسطة

ث ام الحكم بنت ابي سفيان

م الشيماء بنت الحارث بنات

ثانوية الفردوس بنات

ثانوية حواء بنت يزيد بنات

ثانوية درة الهاشمية بنات

ثانوية رزينة بنات

ثانوية الربيع بنت معوذ بنات

ثانوية خديجة بنت الزبير بنات

ثانوية الطاهر بنت الحادث بنات

ثانوية الفريعة بنت مالك بنات

م خولة بنت حكيم المتوسطة

ثانوية ام زياد الاشجعية بنات

م عمرة الانصارية المتوسطة بنات

م الوسطى المتوسطة بنات

م الفردوس المتوسطة بنات

م العبدلية المتوسطة بنات

م المرقاب المتوسطة بنات

م الفروانية المتوسطة بنات

م رقية المتوسطة بنات

م الرابية المتوسطة بنات

م أروى بنت عبدالمطلب المتوسطة

م أم الدحداح المتوسطة بنات

م العارضية المتوسطة بنات

م ابرق خيطان المتوسطة بنات

م هاجر المتوسطة بنات

منطقة حولي التعليمية – بنين

ثانوية فلسطين بنين

م سيد محمد الموسوي بنين

ثانوية عبدالله العسعوسي بنين

ثانوية احمد الربعي بنين

م مسعود بن سنان المتوسطة بنين

ثانوية ناصر السعيد بنين

ثانوية جابر الأحمد الصباح بنين

ثانوية عبدالله الرجيب بنين

ثانوية صلاح الدين بنين

م اياس بن معاذ المتوسطة بنين

ثانوية فهد السالم بنين

م المغيرة بن نوفل المتوسطة بنين

ثانوية فهد الدويري بنين

ثانوية صالح شهاب بنين

م سعيد بن العاص المتوسطة بنين

م سعد الأوسي المتوسطة بنين

م ملا حسن الكندري المتوسطة

م عامر بن عمر المتوسطة بنين

م محمد الوهيب المتوسطة بنين

م عبدالمحسن الخرافي المتوسطة

م ابن النفيس المتوسطة بنين

منطقة حولي التعليمية – بنات

ثانوية بيان بنات

م بيان المتوسطة بنات

ثانوية خالدة بنت الأسود بنات

م الشفاء بنت عوف المتوسطة

ثانوية سلوى بنات

ثانوية فاطمة الصرعاوي بنات

م أم كلثوم المتوسطة بنات

ثانوية أمامة بنت بشر بنات

ثانوية 25 فبراير بنات

ثانوية مشرف بنات

م مشرف المتوسطة بنات

ثانوية السالمية بنات

ثانوية ماريا القبطية بنات

م فاطمة بنت اليمان المتوسطة

ثانوية الجابرية بنات

م أم سلمة المتوسطة بنات

م هند المتوسطة بنات

م حولي المتوسطة بنات

م السالمية المتوسطة بنات

م أسماء بنت أبي بكر المتوسطة

م سهلة بنت سعد المتوسطة بنات

منطقة العاصمة التعليمية ـ بنين

ثانوية أحمد شهاب الدين بنين

ثانوية أحمد البشر الرومي بنين

ثانوية أحمد العدواني بنين

ثانوية جاسم محمد الخرافي بنين

ثانوية يعقوب يوسف الغنيم بنين

ثانوية جابر المبارك بنين

ثانوية حمد عيسى الرجيب بنين

ثانوية عبدالله الجابر بنين

ثانوية عبدالله العتيبي بنين

ثانوية يوسف بن عيسى بنين

ثانوية عيسى الحمد بنين

ثانوية سعد بن ربيع بنين

ثانوية عقاب الخطيب بنين

ثانوية سليمان ابو غوش بنين

ثانوية محمد محمود نجم بنين

ثانوية الاصمعي بنين

منطقة العاصمة التعليمية ـ بنات

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منطقة مبارك الكبير التعليمية – بنين

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ثانوية دعيج السلمان بنين

ثانوية سليمان العدساني بنين

ثانوية صباح السالم بنين

ثانوية عبدالله المبارك بنين

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التعليم الديني

معهد عبدالرحمن السميط الديني

معهد الصباحية الديني ثانوي بنين

مدرسة البيروني المتوسطة بنين

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إدارة التربية الخاصة

ثانوية الرجاء بنين

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