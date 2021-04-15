4 مرشحين لـ”تكميلية الخامسة” في اليوم الأول

تقدم أربعة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية للدائرة الخامسة وهم: بكر بادي الرشيدي وحماد مناحي الدوسري وخالد عبدالعزيز العجمي ونهار ثقل العتيبي.

واستعدت إدارة شؤون الانتخابات لاستقبال المرشحين للانتخابات التكميلية 2021 قي الدائرة الخامسة لاختيار مرشح لمقعد واحد فقط، وحرصت الادارة على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام في التعليمات للحفاظ على سلامة المرشحين والموظفين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي أن فتح باب استقبال الطلبات سيمتد 10 أيام لشغل مقعد واحد قي الدائرة الخامسة.

وبين الشطي أن الانتخابات التكميلية ستجرى وفق الجداول الانتخابية التي أجريت بها الانتخابات الماضية في ديسمبر، مشيرا إلى أن القيود المسجلة في 2020-2021 ليست نهائية ولن تحصن إلا في تاريخ 30 يونيو المقبل.