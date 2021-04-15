محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 16 أبريل 2021

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
16 أبريل 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل الحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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