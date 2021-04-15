شركة “فايزر” ترجح الحاجة إلى جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة (فايزر) الامريكية ألبرت بورلا اليوم الخميس انه من المرجح أن يحتاج الناس إلى جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بعد ستة إلى 12 شهرا من التطعيم الكامل (الجرعتين الأولى والثانية).

واضاف بورلا في بث مباشر على موقع (فيسبوك) ان «الحماية تنخفض مع مرور الوقت لكنها تبقى مرتفعة للغاية في غضون ستة أشهر» من تلقي اللقاح مشيرا إلى أنه «بناء على هذه البيانات ستكون هناك حاجة لإعادة التطعيم».

وتابع «لم يتضح بعد عدد المرات التي يجب أن يعاد فيها التطعيم لكن السيناريو المحتمل هو أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لجرعة ثالثة في وقت ما بين ستة أشهر و 12 شهرا وبعد ذلك ستكون هناك إعادة تطعيم سنوية لكن ذلك يحتاج إلى تأكيد».

في غضون ذلك أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تطعيم أكثر من 30 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل وتلقي حوالي 48 في المائة من البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.

وكشفت بيانات أصدرتها المراكز إعطاء حوالي 198 مليون جرعة من اللقاح في عموم البلاد.

وتم تطعيم حوالي 64 في المائة من كبار السن بشكل كامل وتلقى 80 في المائة منهم الجرعة الأولى.