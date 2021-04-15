العلي يصدر قراراً بتمديد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الإقامة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أصدر اليوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2021 بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الاجانب، وجاء القرار كالتالي:

«مادة 1»:

تمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون الإقامة اعتباراً من 15 أبريل 2021 وحتى 15 مايو 2021

«مادة 2»:

من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الاجانب خلال الفترة المذكورة من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم له الترخيص بالإقامة ويتم ابعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، والدعوة لتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة الجديدة.