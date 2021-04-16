يا بدر زايد الداهوم فوق الأصايل

متعب الخيل واللي يسرجون الكحيله

وان ترجلّت منْها يا عظيم الفعايل

ما يعيبك وخصمك ما لقا فيك حيله

يا زعيم الفوارس يوم ضرب الصقايل

من تواجه عظم ساقه يسابق شليله

غايبن حاضرن وسْط القلوب العلايل

لك نصيب الأسد عنْد الشعب والقبيله

بدْرنا اللي بنوره تستنير الدلايل

ومجلسن غاب بدره ضاع فيه الدليله

بوحمد وجهك ابيض دوم والراس طايل

ومن غدر فيك يا ويله ويا ويل ويله

الرخوم التّبايع بالفنادق نزايل

عندنا فالزبايل قدرهم من يشيله

والخبيث الذي ينْصب عليك الحبايل

‏خاب ظنه وكبدة فوق جمْر المليله

لا يظن الشعب غافل وربعه قلايل

العدد وافي ويقدر عددنا يزيله

اغلب الشعْب عافه من جميع الحمايل

غير بعْض النفوس الخاينه والذليله

الوسايع على الفاسد تضيق و تمايل

واصبح الصبح مايعرف نهاره وليله

فاسدن دايس الدستور صايل وجايل

والبلا من حما فعله حكومه عليله

الخسيس الذي يطعن بأم الجدايل

والشرف ماله الا السيف يشفي غليله

وين راع الشداد اللي يشيل الثقايل

ما يشوف الوضِع والّا مخاشر عميله

الشعب حاول اليومه بكل الوسايل

والغضب منكم اليومه طفح كلّ كيله

بوبخيت