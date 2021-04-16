“الصحة”: تطعيم جميع الحاضرين في أرض المعارض وفق المواعيد المحددة أمس الخميس

أوضحت وزارة الصحة أنها قدمت جرعة التطعيم الأولى والجرعة الثانية في يوم أمس الخميس الموافق 15 إبريل 2021، لجميع المراجعين الذين حضروا إلى مركز تطعيم كوفيد-19 في أرض المعارض، وفقا للوقت المحدد لهم مسبقا عبر الرسالة النصية المرسلة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام باليوم والفترة الزمنية المحددة عبر الرسالة المبين فيها موعد التطعيم، والتي طلب من المراجع الحضور خلالها، وذلك حرصا على انسيابية وتنظيم العمل، وإتمام عملية تلقي اللقاح لكل مراجع بأسرع فترة ممكنة، وبالجودة والسلامة المطلوبتين دون تعطيل أو تأخير، ولتجنب حدوث تجمعات كبيرة في أوقات دون أخرى، وحتى لا يتسبب ذلك أي خلل بظروف تحضير جرعات اللقاح.