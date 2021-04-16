سفارة الكويت في تايلاند تهيب برعاياها تجنب السفر إلى مختلف المقاطعات بسبب كورونا

أهابت سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلاند بالمواطنين الكويتيين الموجودين في مختلف المحافظات التايلاندية تجنب السفر الى مختلف المقاطعات أو المحافظات في جميع أنحاء تايلاند وذلك بسبب الزيادات الكبيرة لحالات الاصابة بجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وناشدت السفارة في بيان الرعايا الكويتيين كذلك “تجنب عمل الزيارات والرحلات السياحية”.

وقالت “إذا ما كان من الضروري السفر أو التحرك إلى تلك المقاطعات أو المحافظات فيجب توخي الحيطة والحذر الشديدين وذلك حرصا على صحتكم وسلامتكم من العدوى والإصابة بهذ الوباء”.

ودعت السفارة المواطنين في حال طلب أي مساعدة إلى التواصل مع السفارة على الارقام التالية:

(+66) 918909998

(+66) 26366600