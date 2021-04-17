ميسي وجريزمان يقودان التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في نهائي الكأس

يلتقي برشلونة بأتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، على ملعب “لا كارتوخا” في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويبحث برشلونة في مباراة اليوم عن لقبه الأول هذا الموسم، لا سيما أن الفريق خسر كل البطولات في الموسم الماضي.

ويسعى البارسا للتخلص من آثار خسارة الكلاسيكو مؤخرًا أمام ريال مدريد بنتيجة 1-2.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في المباراة، كالآتي:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: أراوخو – بيكيه – لينجليت.

الوسط: دست – بوسكيتس – دي يونج – بيدري – ألبا.

الهجوم: ميسي – جريزمان.