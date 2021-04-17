الشاهين لـ الرومي: ما هو السند القانوني لتعيين 85 مستشارا من إحدى الدول العربية؟

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن تكويت القضاء، جاء فيه:

إن تكويت القضاء الوطني مطلب حيوي، لتعزيز السيادة وتمكين العناصر الوطنية وتعزيز الاستقلال، تفاجأ المواطنون في مطلع أبريل 2021، بخبر تعيين 85 مستشارا من إحدى الجنسيات العربية، في مرفق القضاء والنيابة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) ما هو السند القانوني لهذه التعيينات؟ وما هي أسبابها العملية؟.

2) ما هي خطط تكويت القضاء الوطني؟ وما هو السقف الزمني لذلك؟.