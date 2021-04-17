الجارالله: ارتفاع حدة الموجة الوبائية خليجيا وإقليميا وقاريا

انخفاض نسبي في إيجابية المسحات الميدانية في المحافظات باستثناء مناطق السكن الاستثماري والوافدين

كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لـ«كورونا» الدكتور خالد الجارالله عن ارتفاع حدة الموجة الوبائية خليجيا وإقليميا وقاريا.

‏وأشار الدكتور الجارالله الى وجود انخفاض نسبي في إيجابية المسحات الميدانية في المحافظات باستثناء مناطق السكن الاستثماري والوافدين.

‏وأوضح بان نسبة الإشغال السريري والحالات الحرجة «أعلى» لدى الغير مطعمين والوافدين، لافتا باستمرار استراتيجية الإبطاء والتطعيم الفاعل في ظل التفشي الوبائي.