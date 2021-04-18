هزة الكويت… زلزال في إيران

شعر سكان بعض المناطق في الكويت قبل قليل بهزة أرضية لم يتم الى الآن تحديد مكان وقوعها وما إذا كانت ضربت الكويت أو مناطق مجاورة ووصلت ارتداداتها إلى البلاد.

وقالت جماعة الخط الأخضر البيئية إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب إيران وشعربه سكان الكويت في مناطق مختلفة.

وقالت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.8 على مقياس ريختر وقع على بعد 90 كيلومترا شمال غرب بوشهر الإيرانية و 250 كيلومترا من الكويت تزامن معه زلزالان محليان قوتهما 2.8 و 2.7.

وأعلن مركز معلومات الزلازل الوطني (NEIC) التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع الزلزال بقوة 5.8 على عمق 10.0 كم (6.21 ميل) على بعد 27 كم شمال شرق بندر إي جينو في إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب إقليم بوشهر في جنوب البلاد والذي يضم محطة للطاقة النووية لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف أنه «لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن».