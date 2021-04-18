“سينسكيب” طعمت جميع موظفيها.. هل العودة قريبة ؟

نظمت شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» اليوم، حملة تطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكافة موظفيها وكوادرها الفنية والادارية في احدى افرعها القائمة باحدى المجمعات التجارية، عبر تنظيم «يوم التطعيم»، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ونشرت «سينسكيب» عبر منصتها في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، إلى جانب تغطيتها لحملة تطعيم موظفي الشركة بالصور ومقاطع فيديو، رسالة مفادها، “تم تطعيم كافة موظفي سينسكيب استعداداً لاستقبالكم قريباً”، وتلتها صورة أخرى مع تعليق، “العيد أحلى معاكم”، ما حدا للمتابعين ان يتساءلوا، “هل هذا اعلان شبه رسمي عن عودة السينما قريباً ؟”.