بايرن ودورتموند يرفضان دوري السوبر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، رفض إقامة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإصلاح المخطط لدوري أبطال أوروبا.

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، أن النادي يرفض خطط تأسيس بطولة السوبر الأوروبي، والتي يرفضها أيضًا بايرن ميونخ بحسب حديثه.

وأوضح فاتسكه لموقع ناديه “اجتمع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الأندية الأوروبية، وأكدوا أن قرار مجلس الإدارة الصادر يوم الجمعة الماضي لا يزال ساري المفعول”.

وأضاف “هذا القرار يعني أن الأندية تريد تنفيذ الإصلاح المخطط لدوري أبطال أوروبا”.

ونوه “كان الرأي الواضح لأعضاء مجلس إدارة الرابطة، رفض خطط تأسيس دوري السوبر”.

وتابع “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يمثلان وجهات نظر متطابقة بنسبة 100% في جميع المناقشات”.

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