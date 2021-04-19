“التربية”: صرفنا مستحقات شركات الأمن والمراسلة لغاية مارس الماضي

بعد انتشار مقطع “فيديو” لاحد حراس أمن المدارس يشتكي عدم حصوله على راتبه لاكثر من 5 شهور من الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية، ومع استمرار معاناة حراس وضباطات الأمن والمراسلين من توقف رواتبهم لأشهر، أكدت الوزارة حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها، وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارس وادارات الوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفي اليوم، رداً على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الامن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور، “ان الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي”.

واضاف البيان ان وزير التربية د. على المضف وجه بمتابعة هذا الامر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات موضحة ان الوزارة لن تتوان عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.

وبينت الوزارة انه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الاطراف التى تثبت انها قامت بهذا التأخير كون ان هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل واسرته ومحيطه وهو “أمر لا تقبل به الوزارة”.