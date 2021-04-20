جوارديولا: دوري السوبر جنين لا يتنفس.. وأدعم النادي

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على تدشين مسابقة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم، والخاص بمواجهة أستون فيلا غدًا في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: “نحن (المدربون) لسنا الأشخاص المناسبين للإجابة عن تلك الأسئلة، هناك رئيس بإمكانه الحديث بوضوح عن الفكرة الخاصة بمستقبل كرة القدم”.

وأضاف: “الأمر غير مريح بالنسبة لنا (المدربين) لعدم معرفتنا بكل المعلومات، أدعم النادي وأنا جزء منه، ولكن لي أيضًا رأيي الخاص، أحب أن أكون واضحًا عندما أعرف كل المعلومات، وهذا السبب وراء عدم شعورنا نحن المدربون الستة بالارتياح”.

وتطرق إلى رأيه بعدم وجود صعود وهبوط في دوري السوبر: “لا تكون تلك رياضة، عندما لا يكون هناك علاقة بين الجهد والنجاح”.

وعن حديثه مع اللاعبين بشأن تلك المسابقة: “هي جنين لا يتنفس، هذه هي الحقيقة، سنلعب دوري الأبطال الأسبوع المقبل، وسنشارك الموسم المقبل في المسابقات الأوروبية لكوننا نستحق ذلك وفزنا بذلك على أرض الملعب، واللاعبون يركزون على مباراة أستون فيلا”.

وأتم: “كما قال كل المدربين، قمنا بعملنا، وعلى الأشخاص المناسبين توضيح الأمر فهم ملزمون بذلك، أياكس مثلًا يملك 4 أو 5 ألقاب في دوري الأبطال ولن يتواجد، كل جهة تدافع عن اهتماماتها، يويفا أيضًا أخفق، كان عليهم التواصل من قبل”.