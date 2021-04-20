العسعوسي: أكثر من 40 ألف مستخدم لـ«هويتي» خلال يومين

أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن عدد المستخدمين الجدد لتطبيق هويتي بلغ أكثر من 40 ألف مستخدم خلال يومين فقط مع بدء سريان قانون تأجيل الالتزامات المالية للمواطنين وطلب بعض الجهات الحكومية المصادقة من خلال هويتي.

وقال العسعوسي إن الربط الإلكتروني للجهات الحكومية مع تطبيق هويتي يجني ثماره ويثبت فاعليته والاعتماد عليه، مما يثبت نجاح الهيئة في إيجاد بديل رقمي آمن ومعتمد للبطاقة المدنية ويمكن استخدامه في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف أنه بعد مرور عام واحد من إصدار تطبيق هويتي، وصل عدد مستخدمي التطبيق الى أكثر من مليون ونصف مستخدم، حيث ساهم التطبيق بشكل كبير في تسهيل إنجاز العديد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة واستخدامه للتثبت من هوية الفرد وبدون استخدام البطاقة المدنية الأصلية.

يذكر بأن تطبيق هويتي تم اعتماده رسميا وفقا لقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 2020/1 في مارس 2020.