بداية النهاية.. تشلسي ومانشستر سيتي أول المنسحبين من دوري السوبر الانفصالي

يبدو أن رحلة بطولة دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لن تعمر طويلا مع بوادر نهاية التجربة في مهدها، بتوالي الأخبار عن استعداد فرق للانسحاب من هذه البطولة، والبداية من بريطانيا -مهد كرة القدم كما يقولون- وتحديدا من تشلسي ومانشستر سيتي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) إن تشلسي بدأ تجهيز الوثائق اللازمة لطلب الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وجاء ذلك بالتزامن مع تجمع العشرات من مشجعي الفريق خارج ملعب ستامفورد بريدج، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانب آخر، أكدت الشبكة البريطانية أن مانشستر سيتي قرر أيضا الانسحاب من البطولة التي قوبلت برفض واسع على المستوى الشعبي والرسمي في إنجلترا.

وجاءت هذه الأخبار بعد أقل من يومين الإعلان الرسمي عن إطلاق البطولة بمشاركة 12 فريقا مؤسسا، وهي الخطوة التي رفضت من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) وكل الاتحادات المحلية في أوروبا.