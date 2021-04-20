رسميًا.. مانشستر سيتي ينسحب من دوري السوبر

أعلن نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، انسحابه من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وتشهد الكرة الأوروبية، حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي “يمكن لنادي مانشستر سيتي، أن يؤكد أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع الخطط لدوري السوبر الأوروبي”.

يذكر أن جماهير مانشستر سيتي، ذهبت اليوم إلى ملعب الاتحاد، وهاجمت إدارة النادي بسبب المشاركة في تأسيس بطولة قارية جديدة.