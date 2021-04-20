رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل إد وودوارد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل إد وودوارد، الرئيس التنفيذي للنادي.

وتشهد الكرة الأوروبية، حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

يشار إلى أن القرار جاء بعد رد الفعل العنيف على مشاركة مانشستر يونايتد في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن هناك غضب وإدانة في العديد من الدول الأوروبية، لقرار الأندية الـ12 بإنشاء بطولة قارية جديدة.