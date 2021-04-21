العربي يحلّق في القمة بـ “هاتريك السنوسي”

تخلص العربي من عقبة صعبة في طريقه نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ 19 عاماً بعد تغلبه على مضيفه كاظمة 3-2 ضمن الجولة الحادية عشرة من «دوري stc» الممتاز في كرة القدم، مساء أمس الثلاثاء.

وابتعد «الأخضر» في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ملاحقه القادسية الذي يلتقي النصر، اليوم الاربعاء.

أما «البرتقالي» فتجمد رصيده عند 18 نقطة وفشل في استعادة المركز الثالث من «الكويت».

وقاد النجم الليبي السنوسي الهادي العربي الى الانتصار الثمين بإحرازه ثلاثية جاءت في الدقائق(33) و (53) و(73) من ركلة جزاء، فيما سجل البرازيلي هاملتون سواريز (18) و (69) هدفي كاظمة.

وعمّق الشباب من جراح ضيفه السالمية بعدما هزمه 2-1 مكرراً نتيجة لقاء القسم الأول.

ورفع «أزرق الأحمدي» رصيده الى 11 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة عن «السماوي» السادس الذي تكبّد الهزيمة الثالثة على التوالي وبات قريباً من منطقة الخطر.

سجل للشباب عبدالله التركماني (44) وعبدالله الباذر (46)، وللسالمية محمد الهويدي (6).