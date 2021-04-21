“الائتمان”: تأجيل الأقساط إلكترونيا “Online”

التقى نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف صباح اليوم كافة مديري إدارات الفروع للاطلاع على آخر مستجدات سير العمل بالأخص فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية مدة 6 شهور.

وذكر المضف أن البنك يستقبل طلبات تأجيل الاقساط من خلال البوابة الالكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك (Online) وفروع البنك ومراكز الخدمات المتكاملة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الاسرى، والشهداء والورثة.

وأعلن المضف ان البنك استقبل 30 ألف طلب تأجيل للأقساط منذ صدور القانون، مبينا الحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي وحثهم على تسخير كافة الجهود والطاقات والامكانيات لتقديم خدمة مميزه للكويتيين.

وأكد المضف ان جهود كافة العاملين في البنك تجري على قدم وساق لخدمة الكويتيين خدمة ميسرة دون عناء مراجعة فروع البنك من خلال الخدمات الإلكترونية (Online).

خطوات تأجيل أقساط بنك الائتمان الكويتي:

اولاً: انشاء حساب في تطبيق هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ثانيا ً: انشاء حساب في بوابة بنك الائتمان الكويتي.

يمكن للمواطن طلب التأجيل من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالبنك أو التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.

من خلال ادخال الرقم المدني وكلمة السر.

واختيار خدمة تأجيل الاقساط.

ومن ثم الضغط على الموافقة والإقرار والتعهد ومن ثم الضغط على تقديم.

وسيظهر للعميل رسالة بقبول الطلب ورقم الطلب.