أولمبياد طوكيو.. القرعة تقسو على مصر والسعودية

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو منتخب مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين، الأربعاء.

ووقع منتخب “الفراعنة” الذي يعوّل على مشاركة نجمه محمد صلاح في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، فيما ستواجه السعودية البرازيل حاملة اللقب وألمانيا وكوت ديفوار في الرابعة.

وضمت الأولى فرنسا مع اليابان المضيفة، جنوب إفريقيا والمكسيك، فيما تكونت الثانية من نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس ورومانيا.

وأجريت القرعة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية.

وقُسمت المنتخبات الـ16 للرجال إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف اعتمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وبحسب “فيفا” حصلت المنتخبات المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط الإضافية.

وصنف منتخب اليابان المضيف في المستوى الأوّل، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو دي جانيرو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

وجنّبت القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور المجموعات.

ويشارك المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية عقب فوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وكان المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي شوقي غريب قد أكد في قت سابق أن مشاركة نجم ليفربول صلاح في الأولمبياد بني على “قرار ثلاثي”.

وقال غريب : “قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولا قرار فني مني أنا شخصياً، ثم قرار إداري من نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب، ثم قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد”.

ونقلت “فرانس برس” عن غريب قوله “انضمام صلاح للمنتخب في الأولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثاً عن ميدالية أولمبية ستكون الأولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الأولمبياد”.

ويخوض منتخب “الفراعنة” نهائيات المسابقة الأولمبية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتبقى أفضل نتيجة له بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما وصل إلى ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجلوس و2012 في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.

في المقابل، كان المنتخب السعودي تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله للمركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وكانت البرازيل أحرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على المانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، وسيتواجهان مجددا في دور المجموعات في مباراة ثأرية لالمانيا.

ولدى السيدات، وقعت الولايات المتحدة بطلة العالم والمرشحة لنيل الذهبية مع السويد، استراليا ونيوزيلندا. وتلعب اليابان مع كندا وبريطانيا وتشيلي في مجموعة واحدة، على غرار الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا.

وكانت ألمانيا احرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على السويد 2-1.

وكانت ألمانيا احرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على السويد 2-1.