(الائتمان) الكويتي: 30 ألف طلب لتأجيل الأقساط منذ صدور (تأجيل الالتزامات المالية) 6 أشهر

قال بنك الائتمان الكويتي اليوم الأربعاء إنه استقبل 30 ألف طلب تأجيل للأقساط منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر.

وأوضح (الائتمان) في بيان صحفي أنه يستقبل طلبات تأجيل الأقساط من خلال بوابته الإلكترونية والتطبيق الهاتفي الخاص به وأفرعه ومراكز الخدمات المتكاملة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الأسرى والشهداء والورثة.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام صلاح المضف قوله إن جهود كافة العاملين في البنك تسخر لخدمة المواطنين بشكل ميسر دون عناء مراجعة الأفرع وذلك عبر الخدمات الإلكترونية.

وبين أن خطوات تأجيل الأقساط تبدأ بإنشاء حساب مستخدم في تطبيق هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية ثم إنشاء حساب في بوابة بنك الائتمان الإلكترونية.

وأفاد بأنه يمكن للمواطن طلب التأجيل من خلال البوابة الإلكترونية للبنك أو التطبيق الهاتفي وإدخال الرقم المدني وكلمة السر واختيار (خدمة تأجيل الأقساط) ومن ثم الضغط على الموافقة والإقرار والتعهد وأخيرا اختيار (تقديم) وسيظهر للعميل رسالة بقبول الطلب ورقمه.