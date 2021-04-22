“نزاهة”: “ضيافة الحج 2018”.. ما زال قيد الدراسة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها ما زالت تدرس ملف «ضيافة الحج لموسم العام 2018» ولم يتم إحالته حتى الآن للنيابة العامة.

وكان قطاع كشف الفساد في الهيئة قد تولى التحقق من شبهات الاعتداء على المال العام من قبل بعض المسؤولين وما زال التحقيق مستمرا في هذا الملف.

وبينت الهيئة أنها ستواصل العمل على الدراسة المفصلة للشبهات المثارة في هذا الملف وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى القانون واللائحة.

في غضون ذلك تواصل الهيئة عملها في التحقق من كافة البلاغات التي ترد إليها أو التي تقوم برصدها للتحقق من الشبهات المثارة حول تلك البلاغات مع الدعوة المستمرة للجميع بالتقدم بكل ما من شأنه تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في كافة القضايا والملفات.