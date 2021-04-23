اليمن يعلق سفر مواطنيه إلى الهند بعد تفشي موجة ثانية من (كورونا)

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الخميس عن إيقاف مؤقت لسفر مواطنيها إلى الهند التي تفشت فيها موجة ثانية أكثر ضراوة من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وبلوغ الإصابات والوفيات اليومية مستويات قياسية.

وقالت (اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا) في بيان إنها وجهت الخطوط الجوية اليمنية والسفارة اليمنية في الهند بالعمل بهذا الإجراء ابتداء من يوم غد الجمعة 23 أبريل وحتى إشعار آخر.

وأضافت اللجنة أنها وجهت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات لفحص العائدين ومتابعة وضعهم الصحي مع السلطات المحلية في المحافظات.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء ينسجم مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية لمواجهة تفشي الجائحة.

وأكدت استمرار رحلات العودة للمواطنين من الهند إلى اليمن وفقا للجدول المعتاد.