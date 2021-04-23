“الهلال الأحمر” توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي، اليوم الجمعة، توزيع وجبات افطار الصائم وكسوة العيد على المحتاجين والفقراء في جزر القمر بالتعاون مع الهلال الاحمر القمري.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن برنامج الجمعية الرمضاني يشمل عدة جرز في جزر القمر ومنها القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان.

وأضاف أن الجمعية وزعت مع بداية شهر رمضان الفضيل السلال الغذائية في قرية (داويني) بمنطقة بامباو العليا حيث استفاد جميع أسر هذه القرية منها والبالغ عددها أكثر من 73 أسرة.

وذكر الزيد ان الجمعية مستمرة في تقديم الدعم الإنساني الموسمي وغيره منذ سنوات في جزر القمر وحريصة على تخفيف معاناة الأشقاء وإشراكهم في افطار الصائم وادخال الفرحة عليهم في عيد الفطر بتوزيع كسوة العيد.

وأكد أن مشاريع (الهلال الأحمر الكويتي) السابقة والحالية تجسد حرص الجمعية على تعزيز دورها الانساني في جزر القمر مشيرا الى الجهود البارزة التي قامت بها الجمعية خلال بعض الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الجزيرة في السنوات القليلة الماضية.

وأكد ان العمل في المجال الإنساني يعد ركنا من أركان الجمعية ويعكس تضامنا كبيرا مع المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعة او الازمات الانسانية.