“مكتبة الجامعة” تستقبل الطلبة الذين واجهتم مشكلات تقنية أثناء طلب الكتب

أعلنت مكتبة الطالب في جامعة الكويت عن استقبال الطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية أثناء الطلب قبل يوم الأثنين الماضي ولم تصل طلباتهم حتى الآن.

وذكرت المكتبة في بيان صحافي أن «استقبال الطلبة في المكتبة اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم الخميس الموافق 29 الجاري من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً».

وتابعت المكتبة، «إن حجز الموعد الخاص بالطالب الذين واجهتهم المشكلات الفنية مع ابراز الهوية الجامعية من خلال منصة (متى)».

وأضافت المكتبة «في حال وصول الطلب ناقصاً بأحد الكتب فهذا يعني أن الكتاب لم يكن متوفرا خلا تجهيز الطلب، وعلى الطالب أن يتأكد من الموقع» مبينة إن توفر الكتاب لاحقا من خلال مراجعة المكتبة في موعد آخر، وإن لم يتوفر الطلب سيتم استرجاع قيمته الكتاب.