عادل السعدون: 13 مايو.. أول أيام عيد الفطر

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن «يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر السعيد».

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، أن المؤشرات الرئيسية لحساب الرؤية هي اقتران القمر مع الشمس إذ يقترن القمر مع الشمس بما يسمى اقتران النيرين يوم الثلاثاء بتاريخ 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021

وذلك في الساعة 10 مساء وبذلك فإن القمر يغيب قبل الشمس ب 15 دقيقة وتستحيل رؤيته كما أنه غاب ولم يقترن مع الشمس.

وأوضح أنه في يوم الأربعاء 30 رمضان الموافق 12 مايو ستكون ظروف رؤية الهلال ملائمة كالتالي: تغيب الشمس الساعة 6 و32 دقيقة مساء ويغيب القمر الساعة 7 و12 دقيقة مساء وعمر القمر وقت مغيب الشمس وهو الوقت الذي مضى منذ الاقتران 20 ساعة و33 دقيقة ومدة مكث القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس 39 دقيقة وارتفاع القمر فوق الأفق وقت غروب الشمس 7 درجات ونصف والاستطالة وهي الزاوية مابين القمر والأرض 9 درجات و 18 دقيقة وهذه الظروف ملائمة لرؤية الهلال.

وعن بقية الظروف أفاد بأن عرض القمر سيكون 12 ثانية وهو رقيق جدا وشدة الإضاءة 0.66 في المئة وهي ليس كافية لرؤيته بالعين المجردة إلا بالمقربات البصرية وطبقا لهذه المؤشرات فإن الهلال يرى في الكويت بالمقربات البصرية (الدربيل) مساء الأربعاء 12 مايو.

وأشار إلى أنه سيرى بالعين المجردة في غرب المملكة العربية السعودية وبقية دول المغرب العربي ولهذا فان يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال والعيد السعيد.