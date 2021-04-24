سعود العصفور يعلن انسحابه من “تكميلية الخامسة”

أعلن مرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور انسحابه من خوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة .

وقال العصفور في بيان له عبر “تويتر”، أعلنت في بيان ترشحي أنني أفعل ذلك واضعا مصلحة الكويت وأهلها “فوق كل اعتبار”، وأول هذه الاعتبارات التي نضع مصلحة الكويت فوقها بلا تردد هي المناصب والكراسي، وإيمانا بأهمية المرحلة الحالية الحرجة والتي يخوض غمارها نواب الأمة الإصلاحيون في مجلس الأمة ضد التجاوزات والكوارث الدستورية واللائحية التي يقوم بها تحالف الرئيسين، ورغبة منا في توحيد صفوف الإصلاحيين في هذه الانتخابات، ونزولا عند المساعي الجارية، أعلن انسحابي من خوض غمار الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة لمجلس 2020، متمنياً التوفيق للجميع لما فيه صالح الكويت وأهلها.