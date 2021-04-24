سعود العصفور يعلن انسحابه من “تكميلية الخامسة”

أعلن مرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور انسحابه من خوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة .
وقال العصفور في بيان له عبر “تويتر”، أعلنت في بيان ترشحي أنني أفعل ذلك واضعا مصلحة الكويت وأهلها “فوق كل اعتبار”، وأول هذه الاعتبارات التي نضع مصلحة الكويت فوقها بلا تردد هي المناصب والكراسي، وإيمانا بأهمية المرحلة الحالية الحرجة والتي يخوض غمارها نواب الأمة الإصلاحيون في مجلس الأمة ضد التجاوزات والكوارث الدستورية واللائحية التي يقوم بها تحالف الرئيسين، ورغبة منا في توحيد صفوف الإصلاحيين في هذه الانتخابات، ونزولا عند المساعي الجارية، أعلن انسحابي من خوض غمار الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة لمجلس 2020، متمنياً التوفيق للجميع لما فيه صالح الكويت وأهلها.
وفي الإطار ذاته أشاد عدد من نواب الأمة ومغردون بقرار العصفور مؤكدين أنه ينبع من وضع مصلحة الكويت أولاً ودعما لمسار الإصلاحيين داخل مجلس الأمة.
سعياً نحو توحيد صف العمل الوطني قمت اليوم بزيارة الأخ العزيز سعود العصفور ووجدته كما عهدته مُغَلِّباً المصلحه العامه على مصلحته الشخصية ومتجاوزا للاعتبارات الضيقة ومهتما بالمصلحة المشتركة فله الشكر والتقدير على ما أبداه من تجاوب
الامور طيبه ان شاء الله pic.twitter.com/2kBQbLaaLN
— شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
بارك الله فيك يا بوعبدالعزيز.. من عرفناك والكويت ومصلحتها بين اعينك.. https://t.co/QWlRpCJnrC
— محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
موقف كبير من بو عبدالعزيز عرفته من أشد الناس حرصاً على تذكيرنا بوحدة الصف وتوحيد الجهود وها هو اليوم يترجم ذلك عملياً. https://t.co/qePFgIQkJW
— د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
موقف كبير وغير مستغرب منك يا بوعبدالعزيز
كنت دائماً ومازلت صوتاً قوياً مدافعاً عن الحق وحريصاً على المصلحة العامة ووحدة الصف الإصلاحي#عبيد_الوسمي#سعود_العصفور#مجلس_الأمة https://t.co/jan4gMfH3H
— د. عبدالعزيز طارق الصقعبي (@draalsaqobi) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
تنازل العزيز @SaudAlasfoor وقبله الفاضل @DrAbdulhadiAjmi وغيرهما من مبادرات وطنية.
هي رسائل جادة ومتجددة للسلطة، بأن الشعب فوق الطائفة والقبيلة والكرسي، عندما يأتي الأمر للدستور ومحاربة الفساد.#عبيد_الوسمي #شطب_الداهوم #تأجيل_الاستجوابات_باطل #الكويت #عزل_الرئيسين_مطلب_شعبي https://t.co/0szhh3hklV
— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
الأخ العزيز سعود:
موقفك كبير في ترشحك، وأكبر في تنازلك للمصلحة العامة. https://t.co/ByzEwOj7Nb
— أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
و نعم الموقف … بارك الله بكم https://t.co/jTTZo5nHCS
— د.صالح ذياب المطيري (@Dr_S_ALMutairi) ٢٤ أبريل ٢٠٢١
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