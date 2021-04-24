“الداخلية” تناشد الأسر: عدم الاحتفال بـ”القرقيعان”

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، تناشد الإدارة الجميع بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بعدم التجمع سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وعدم تنظيم احتفالات “القرقيعان” وذلك حفاظا على اسرهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتهيب الإدارة بأولياء الأمور الانتباه والوعي بخطورة التجمعات والاختلاط بين الأطفال، داعية الجميع الى الالتزام وعدم استغلال فترة السماح الخاصة بممارسة رياضة المشي في عمل احتفالات بأي شكل من الأشكال حفاظا على صحة الجميع.