27 نائباً: الثلاثاء المقبل إما يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب أو لن تكون هناك جلسة

عقد 27 نائباً اجتماعاً تنسيقياً، في ديوان النائب الدكتور حسن جوهر، في منطقة بيان، لبحث استحقاقات الفترة المقبلة.

وقال المجتمعون عبر حساباتهم في «تويتر»: الثلاثاء المقبل إما يعتلي رئيس الوزراء لمنصة الاستجواب ويسترد المجلس الدستور ‏والمادة 100 منه أو لن تكون هناك جلسة.

وصرح النائب صالح المطيري لـ القبس: «لن ندع جلسة مجلس الأمة تستكمل انعقادها ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب».

ويأتي الاجتماع بعد خمسة أيام من اجتماع احتضنه مكتب النائب بدر الحميدي في مجلس الأمة حضره 10 نواب، للتشاور في خطواتهم المقبلة والتأكيد على تمسكهم بخيار صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المنصة ورفض تأجيل الاستجوابات.

وكان نواب تناقلوا مقترحاً بتقديم حزمة من الاستجوابات للوزراء كافة دفعة واحدة رداً على إصرار الحكومة على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، وضمن استراتيجية الضغط السياسي على الحكومة، لكن فريقاً آخر لا يستسيغ هذا المقترح.

والنواب المجتمعون هم:

1- حسن جوهر

2- شعيب المويزري

3- مرزوق الخليفة

4- الصيفي مبارك الصيفي

5- محمد الراجحي

6- صالح الشلاحي

7- خالد العتيبي

8- ثامر السويط

9- أحمد مطيع العازمي

10- أسامة الشاهين

11- سعود بو صليب

12- فارس العتيبي

13 بدر الملا

14- مهلهل المضف

15- حمد روح الدين

16- مبارك الحجرف

17- مساعد العارضي

18- مهند الساير

19- محمد المطير

20- عبدالكريم الكندري

21- فايز الجمهور

22 – مبارك العرو

23 – فرز الديحاني

24- عبدالعزيز الصقعبي

25- أسامة المناور

26- حمد المطر

27- د. محمد الحويلة