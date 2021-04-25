وزارة الشؤون: 80 مخالفة جمع تبرعات في الأسبوع الأول من رمضان

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن فرق التفتيش الميدانية الستة، التي شُكلت من قبل الوزارة، لمتابعة آليات وضوابط جمع التبرعات، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، نفذت 269 زيارة ميدانية، انتهت بتسجيل 80 مخالفة متنوعة.

وقالت الهاجري في تصريح صحفي: «رصدت الفرق مخالفات متنوعة لجمع التبرعات تمثلت في رصد 27 كشكاً لجمع الملابس، وتمت إزالتها، و31 إعلاناً لجمعيات خيرية ومبرات لم تلتزم بضوابط الإعلانات، وسيتم مخاطبتها لتلافي تلك المخالفات إضافة إلى رصد 19 مطعماً تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها، فضلاً عن رصد وجود صناديق، لجمع التبرعات النقدية في أحد المساجد، وتم مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأنه».

وأضافت: «رصدت كذلك فرق التفتيش شخصين يقومان بالدعوة لجمع التبرعات على وسائل التواصل، وتم مخاطبة إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، إضافة إلى رصد فريق تطوعي يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم، وسيتم اتخاذ اللازم بشأنه».