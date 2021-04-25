د.حسن جوهر: 30 نائبا أجمعوا على استحقاق مساءلة الخالد وعدم حصانته

أكد النائب الدكتور حسن جوهر اتفاق 30 نائبا على استحقاق مساءلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد دون حصانة «كما يحاول الإيهام بحصوله عليها»، مبشرا بالوقت ذاته وزير الصحة بوجود أغلبية ستعمل على استبداله بمن هو أفضل وتستحقه الكويت.

وقال جوهر في تصريح صحافي اليوم «بناء على الموقف والاتفاق الذي تم في اجتماع يوم أمس لثلاثين نائبا أحمل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء المسؤولية كاملة في احترام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والارادة الشعبية وقرار مجلس الامة».

وأوضح جوهر ان هناك استجوابين مقدمان لسمو رئيس مجلس الوزراء واليوم تم استحقاقهما السياسي «وكل المحاولات للتملص وتفريغ الدستور من محتواه والقفز على المواد الدستورية وخاصة المادة 100 منه باءت بالفشل وليس أمام رئيس الوزراء سوى خيار الصعود لمنصة الاستجواب».

وحمل جوهر رئيس مجلس الأمة مسؤولية استمرار الجلسة وانعقادها بحسب الاصول البرلمانية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور الكويتي للذي يعد فوق الجميع.

وبين جوهر مخاطبا الشعب الكويتي «اعلم ان هناك استحقاقات كثيرة كمكافأة الصفوف الامامية والاختبارات النهائية لابنائنا وبناتنا في ظل عدم جاهزية وزارة التربية في الاستعداد للاختبارات وكذلك حاجتنا التفرغ لمعرفة وضع العام الدراسي المقبل المرهون في مستقبل اكثر من نصف مليون مواطن كويتي هم عماد المستقبل وكذلك حالة الفشل الذريع والاحباط الذي تسببت به الحكومة هي كلها استحقاقات ولكن من يتحمل مسؤولية تأخيرها وتعطيل جلسات مجلس الامة هما رئيسا مجلس الامة والحكومة.

وأضاف جوهر أن استجواب رئيس الوزراء واجب ومستحق وكذلك استجواب وزير الصحة واجب ومستحق بسبب حجم الدمار الذي تسبب فيه على المستوى الأمني والاقتصادي والنفسي والاجتماعي.