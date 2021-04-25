جريزمان: لدينا 6 مباريات نهائية.. علينا القتال لحصد الليجا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، عن سعادته بقيادة فريقه للفوز بنتيجة (2-1) خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا.

وقال جريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “حين سجلوا الهدف الأول، كان لدينا الرد، ولم نتفكك، وقبل هدفهم أضعنا 3 فرص للتسجيل، وعلينا أن نحاول دائمًا التسجيل مُبكرًا لكي نجعل المباراة أسهل”.

وأضاف: “لدينا 6 مباريات متبقية، وهي نهائيات، والقتال على اللقب سيستمر حتى المباراة الأخيرة”.

وتابع: “أحاول العودة للدفاع مع زملائي وأتحرك في المساحات، رغم أنه ليس مركزي الطبيعي، لكنني فخور لوجودي في برشلونة، وأبذل قصارى جهدي مع زملائي، وأحيانًا أساعد بتسجيل الأهداف أو صناعتها”.

وأردف: “نريد جميعًا الفوز بالليجا، وهناك 4 فرق تقاتل على اللقب، ونحن بدورنا سنحاول الفوز في كل مباراة، ولن يكون الأمر سهلا، لكن لدينا مجموعة لاعبين قادرين على تحقيق ذلك”.

وأتم: “أتلتيكو مدريد يقدم بطولة رائعة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لنكون أبطالا، نحتاج فقط للفوز في كل مباراة لدينا”.

