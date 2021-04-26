رسمياً البصرة تستضيف خليجي 25.. والكويت بديلاً

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على استضافة مدينة البصرة العراقية لبطولة خليجي 25، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الإثنين.

وشهد الإجتماع التصويت على منح الكويت حق الاستضافة كبديل للعراق في حال حدوث أي ظرف يمنع العراق من الإستضافة.

وتقدم رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بالتهنئة إلى جمهورية العراق الشقيقة لاستضافة البطولة، معربا عن أمنياته بالتوفيق في اخراج البطولة بالشكل المناسب.

وأثنى اليوسف على الدور الكبير الذي قام به وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ومسؤولي الاتحاد على توفير جميع المتطلبات والضمانات لاستضافة البطولة، وبذل اقصى الجهود لاستضافة الوفود الخليجية.