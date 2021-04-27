حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
28 أبريل 2021
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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