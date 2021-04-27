حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 28 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.