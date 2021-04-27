قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، والتي سُحبت اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت المنتخب السعودي في مواجهة نظيره المغربي، وكذلك المنتخب الجزائري، ضد نظيره المصري.

وجاءت نتيجة القرعة، نارية؛ حيث ضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر (المنظم للبطولة)، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات، تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا، واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات، المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة؛ منتخبات الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

نتيجة القرعة



المجموعة الأولى قطر العراق الفائز من عمان والصومال الفائز من البحرين والكويت المجموعة الثانية تونس الإمارات سوريا الفائز من موريتانيا واليمن المجموعة الثالثة المغرب السعودية الفائز من الأردن وجنوب السودان الفائز من فلسطين وجزر القمر المجموعة الرابعة الجزائر مصر الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي الفائز من ليبيا والسودان



وستقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

حضر مراسم القرعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

شارك في سحب القرعة، النجوم وائل جمعة (مصر)، ونواف التمياط (السعودية)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق)، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

