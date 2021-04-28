محرز يمنح السيتي فوزا ثمينا في عقر دار باريس

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي بانتصار ثمين من ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين في الدقيقة (64) ورياض محرز في الدقيقة (71)، بينما سجل هدف سان جيرمان الوحيد ماركينيوس في الدقيقة (15)، على أن يقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد.

أتت المحاولة الأولى لباريس في الدقيقة الثانية، وذلك من هجمة مرتدة سريعة بدأها مبابي ممررًا الكرة إلى نيمار الذي سدد بدوره كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون.

وتبادل نيمار الكرة مع فيراتي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، ليطلق البرازيلي صاروخية تألق إديرسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وافتتح باريس التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل دي ماريا عرضية من ركلة ركنية، ارتقى لها ماركينيوس مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

وأتى الظهور الهجومي الأول للسيتي في الدقيقة 21، بعدما تلقى بيرناردو كرة بينية طولية داخل منطقة الجزاء من كانسيلو، مسددًا كرة على الطائر أبعدها نافاس إلى ركلة ركنية.

وكاد باريس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 بنفس صورة الهدف الأول، بعدما أرسل نيمار عرضية من ركلة ركنية، ارتقى لها باريديس مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

ومع صعوبة اختراق دفاع باريس، حاول كانسيلو مباغتة نافاس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وبعدها بدقيقة واحدة، مرر بيرناردو الكرة إلى فودين الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة في منتصف المرمى تصدى لها نافاس، لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد.

وظهر باريس للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 57، بعدما تابع دي ماريا عرضية من نيمار من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وكاد السيتي أن يعدل النتيجة في الدقيقة 61، وذلك بضربة مقصية من دي بروين من داخل منطقة الجزاء، علت العارضة بقليل.

وأجرى بعدها جوارديولا التبديل الأول للسيتي، بنزول زينشينكو على حساب كانسيلو.

ونجح السيتي في تعديل النتيجة في الدقيقة 64، بعدما أرسل دي بروين عرضية من على حدود منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع وخادعت نافاس وسكنت الشباك.

وأضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 71، وذلك من مخالفة من على حدود منطقة الجزاء نفذها محرز مسددًا كرة مباشرة اخترقت الحائط البشري، وفشل نافاس في التصدي لها.

وتواصلت معاناة باريس، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جاي في الدقيقة 78، وذلك بعد تدخله العنيف على جوندوجان في وسط الملعب.

وعقب الطرد أجرى بوكيتينو التبديل الأول بنزول دانيلو على حساب دي ماريا، وتبعه بالدفع بهيريرا على حساب باريديس في الدقيقة 83.

وحاول محرز إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 84، وذلك بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتوغل فودين من العمق في الدقيقة 87، حتى وصل إلى منطقة الجزاء مسددًا كرة قوية تألق نافاس في التصدي لها.

وأطلق دي بروين صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ذهبت أعلى العارضة بقليل لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي (2-1).