فوز غير مطمئن لفياريال على آرسنال

استغل فياريال عامل الأرض ليحقق فوزا صعبا على ضيفه أرسنال 2-1 مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

وأحرز هدفي فياريال كل من مانو تريجيروس (5) وراوول ألبيول (29)، فيما سجل نيكولاس بيبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 73 (من ركلة جزاء)، ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب الخميس المقبل في لندن.



ولجأ مدرب فياريال الحالي وأرسنال السابق أوناي إيمري، إلى طريقة اللعب 4-3-3، حيث تكون الخط الخلفي من خوان فويث وروول ألبيول وباو توريس وألفونسو بيديرارزا، وأدى إتيان كابوي دور لاعب الارتكاز، من حوله الثنائي داني باريخو ومانو تريجيروس، فيمل وقف المهاجم جيرارد مورينو بين الجناحين باكو ألكاسير وصامويل تشوكويزي.



في الناحية المقابلة، اعتمد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث وقف روب هولدينج إلى جانب بابلو ماري في عكق الخط الخلفي بمساندة من الظهيرين كالوم تشامبرز وجرانيت تشاكا، وتمركز توماس بارتي وسيبايوس في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وإميل سميث رو، خلف المهاجم العاجي نيكولاس بارتي.





ولم يمهل فياريال ضيفه سوى 5 دقائق، حتى تمكن من افتتاح التسجيل، عندما قام تشوكويزي بمجهود مميز في الجناح الأيمن قبل أن تصل عرضية إلى تريجيروس الذي تابعها بأناقة في الشباك.



وتأخر أرسنال للدخول إلى أجواء اللقاء، وشق بيبي طريقه في الجناح الأيسر، لكنه عرضيته المنخفضة قطعها الدفاع في الدقيقة 15.





وانطلق أرسنال بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 23، لكن سيبايوس مرر الكرة بطريقة متسرعة ليتمكن الحارس رولي من قطعها قبل أن يصل إليها بيبي.



ووصلت الكرة إلى أوديجارد على حافة منطقة جزاء فياريال، لكنه اختار التمرير إلى ساكا بدلا من التسديد، لتذهب محاولة الأخير بعيدا عن المرمى في الدقيقة 25.





وبعد تسديدة من بارتي لم تشكل خطرا على مرمى فياريال، تمكن الفريق الإسباني من تعزيز تقدمه في الدقيقة 29، عندما نفد باريخو ركلة ركنية، غمزها مورينيو برأسه لتصل إلى المخضرم ألبيول الذي دكها في الشباك من مساف قريبة.



وجرب مورينو حظه بتسديدة ابتعدت عن مرمى أرسنال في الدقيقة 33، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال في الدقيقة 34، قبل أن يتراجع عنها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.





وقام فويث بانطلاقة مميزة من منتصف الملعب، ليمرر إلى مورينو الذي راوغ الحارس الألماني بيرند لينو لكنه الزاوية ضاقت أمامها، ليهدر فرصة وضع الكرة في الشباك بالدقيقة 43.



تحسن أداء أرسنال مع بداية الشوط الثاني، فقطع توريس الكرة من أمام مرماه لتصل إلى بيبي الذي أطلق تسديدة بدت محكمة، لكن ألبيول وضع جسده أمامها في الدقيقة 48.

وتلقت آمال أرسنال صدمة في الدقيقة 57، عندما حصل سيبايوس على البطاقة الحمراء، بعدما داس على قدم باريخو إثر لعبة مشتركة.



وقام لينو بتدخل مميز لإبعاد خطر محاولة مميزة داخل منطقة الجزاء تشوكويزي في الدقيقة 61، ودخا جابرييل مارتينيلي بدلا من أوديجارد في تشكيلة أرسنال.





وفشل الحارس رولي في التعامل مع ركلة ركنية لتحدث الكرة دربكة داخل المنطقة، لم يستغلها هولدينج الذي سدد برعونة كرة ضعيفة وبعيدة عن المرمى في الدقيقة 64.



وكاد فياريال يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 66، عندما مرر البديل الفرنسي ولاعب أرسنال السابق فرانسيس كوكولين كرة مميزة إلى مورينيو الذي تصدى لينو لانفراده.



وقطع ألبيول عرضية تشامبرز المميزة قبل أن تصل إلى بيبي في الدقيقة 71، وتمكن الفريق اللندني من تقليص النتيجة في الدقيقة 73، من ركلة جزاء نفذها بيبي بنجاح، بعد عرقلة ساكا داخل المنطقة من قبل تريجيروس.



وتلقى كابوي لاعب فياريال البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء ليخرج مطرودا قبل 10 الدقائق من النهاية، ولم يفلح أرسنال في استغلال ذلك رغم إشراك قائده بيير إيميريك أوباميانج الذي أهدر فرصة التعادل في الوقت بدل الضائع بعدما تصدى رولي لانفراده.