الإمارات: امتحانات نهاية العام الدراسي للصف 12 داخل الفصول المدرسية

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، لمواد المجموعة (A)، والتي ستنطلق في الثامن من يونيو المقبل، داخل الفصول المدرسية، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم افتراضياً (عن بعد)، أما الامتحانات التجريبية التي ستبدأ في 23 من مايو الجاري، فسوف تكون افتراضية لجميع الطلبة من الرابع حتى الثاني عشر.

جاء ذلك في البرنامج الزمني لخطة الامتحانات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، والتي اعتمدتها المؤسسة، أخيراً.

وحددت المؤسسة، أمس، موعد بدء امتحانات نهاية العام للطلبة في الصفوف من الرابع إلى الـ12، في الثامن إلى 17 من يونيو المقبل، وذلك بعد أن اتخذت المؤسسة الإجراءات كافة الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات، واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.

وقررت المؤسسة إجراء اختبارات تجريبية في الفترة من 23 إلى 27 من مايو المقبل، للطلبة في الصفوف من الرابع إلى الـ12، حرصاً منها على تأدية الطلبة للامتحانات دون عوائق، وللتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بعملية تأدية الامتحانات، وحل أية إشكاليات قد تسبب إرباكاً للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات في مواعيدها المقررة، ويشمل ذلك الجوانب التقنية المتعلقة بأداء الامتحانات إلكترونياً، والإعداد النفسي للطلبة، وتهيئتهم لأداء الامتحانات الفعلية.

وبخصوص الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث، أفادت المؤسسة بأنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثالث، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم خلال الفصل الدراسي الثالث، وذلك في مواد المجموعة «أ».