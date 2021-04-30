حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 01 مايو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
01 مايو 2021
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للحرارة إلى معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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