السعودية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداء من 17 مايو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق سفرالمواطنين إلى خارج المملكة ابتداء من الاثنين 17 مايو.

وكشفت الداخلية أن الفئات المسموح لها بالسفر هي:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى.

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (٦) أشهر من إصابتهم بالفيروس.

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدّموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.