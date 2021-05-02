رسميًا.. تأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول

أكد نادي مانشستر يونايتد تأجيل مباراة الفريق أمام ليفربول، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد، إلى وقت لاحق لم يتم تحديده.

وقال اليونايتد في بيان: “بعد المناقشات بين الشرطة والبريميرليج ومجلس أولد ترافورد والأندية، تم تأجيل المباراة أمام ليفربول لدواعٍ أمنية بعد تظاهرات اليوم”.

وأضاف: “سيتم المناقشة مع البريميرليج بشأن تحديد موعد آخر لتلك المواجهة، جماهيرنا تتمتع بالشغف تجاه مانشستر يونايتد، ونتفهم تمامًا حقهم في التعبير عن رأيهم عبر التظاهر السلمي”.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان من المقرر أن يستقبل ليفربول اليوم في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جماهير الشياطين الحمر اقتحمت ملعب أولد ترافورد مطالبة برحيل ملاك النادي.