فهد الحريص يتقدم بأولى دعاوى إلغاء منع سفر المواطنين المتخلفين عن التطعيم

تقدم المحامي فهد مصلح الحريص في أول دعوى لإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع المواطنين من السفر إلا بعد التحصين بأخذ لقاح كورونا متضمنة شق مستعجل .

وقال الحريص في دعواه أن القرار المطعون عليه تضمن مخالفة للدستور والإفتئات على حقوق المواطنين وتضمن إساءة إستعمال السلطة وتقييد حرية المواطنين ومنعهم من التنقل والسفر .

وفيما حددت المحكمة أولى الجلسات في يوم 15 من الشهر المقبل أكد المحامي الحريص في تصريح صحفي أنه سيتقدم بطلب تعجيل نظر الجلسة إذ أنها تتضمن شقا مستعجلا بوقف القرار المطعون عليه إلى حين الفصل بالدعوى .