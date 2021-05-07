“الداخلية”: سنحقق في شكوى وضع مواطن على قوائم “الانتربول”.. عقب عودته من العمرة

أكدت وزارة الداخلية أنها ستحقق في شكوى مواطن قال إنه أبلغ بوضعه على قوائم المطلوبين لجهاز الانتربول في عام 2019 عقب عودته سالما من أداء العمرة في السعودية وتقديم شكوى من قبله.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية حول مقطع فيديو يتداول لمواطن أثناء أدائه مناسك العمرة وضح فيه بأنه أبلغ أن الكويت وضعت اسمه على قائمة المطلوبين لجهاز الانتربول عام 2019، وهو إجراء باطل من وزارة الداخلية.

وأوضحت الإدارة بأن الوزارة في انتظار استقبال شكوى المواطن الكريم بعد عودته سالما من اداء مناسك العمرة لبحثها والتحقق منها وفق الإجراءات القانونية المتبعة التي تحفظ لكل مواطن ومقيم حقوقه على أرض دولة الكويت ومحاسبة المتسبب في حالة ثبوت الخطأ.

كما أكدت أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بعد التحقق من مضمون ما نشر بمقطع الفيديو في حالة عدم صحة ما تم نشره.